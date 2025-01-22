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彭金隆：安全與發展並進 市場安定不放棄3堅持

2025/1/22 15:51
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（中央社記者謝方娪台北22日電）金管會主委彭金隆今天表示，金管會成立創新處，邁出發展新步伐，對於市場安定也不會放棄3項堅持，包括對市場秩序與穩定的堅持、對市場紀律與遵法的堅持、對資本適足率與清償能力維持的堅持。

金管會今天舉行新春記者會，彭金隆表示，他自2024年5月20日接任金管會主委，他接任時曾訂下目標，希望為台灣建立安全與發展並進的新金融市場，並於首次赴立法院財委會業務報告時，提出強化資本韌性與風險監理等6大核心施政方向。

彭金隆指出，過去8個月金管會陸續推動建置金融行動創新法規調適平台、提出打造具台灣特色的亞洲資產管理中心計畫等措施，今年亦規劃推出近40項重要推動工作，包括擴大政府永續債發行等。

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他提到，未來創新處將逐步擴充人力，強化市場發展動能，包括持續推動實質資產代幣化研究、綠色及轉型金融行動方案等，並預計上半年推出金融市場卓越計畫，提供金融市場未來發展所需支持及資源。

彭金隆指出，除了發展外，安全方面，金管會將持續秉持「以法律人、以理服人」態度，持續推進金融監督管理與檢查業務。（編輯：潘羿菁）1140122

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