防詐團登記地址營造形象 台北101：進駐前須通過審查

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（中央社記者張璦台北22日電）立委擔心詐騙集團故意設址於台北101，營造大公司形象吸引被害人投資。對此台北101說明，已針對設籍於台北101大樓地址的公司行號，進行審查及控制程序；審查機制包含查核租戶代表人、股東與董事成員背景、營業項目與服務型態等。

民眾黨立委黃珊珊先前在立法院財委會質詢指出，台北101是台灣重要金融中心，具有指標意義，曾有詐騙吸金集團故意設址於此，藉此營造大公司、氣派形象，吸引被害人投資。當時列席備詢的台北101董事長賈永婕承諾1個月內將查核結果提供立法院參考。

根據財政部提交至立法院的台北金融大樓股份有限公司（台北101）租戶審查機制及查核情形書面報告，台北101說明，台北101辦公大樓自9樓至84樓是作為辦公室出租使用，其中37樓及57樓是租予「德事商務服務有限公司」開設「德事商務中心」，並由該公司針對內部商務空間自行對外招租，尚無台北101其他租戶再行轉租、分租情事。

台北101指出，台北101除會查核租戶代表人、股東與董事成員的背景、營業項目、商品內容、服務型態、相關客戶等資訊，也會依據租戶提供財務報表及網路資訊進行查核；同時，查詢法務部、內政部警政署刑事警察局網站，及租戶公司的抵押擔保、票據信用、訴訟狀況。

台北101表示，內部選商會議方面，業管單位提報租戶的營業項目、商業模式、股東結構、商業條件等，進行內部討論；租約簽訂時，收取租戶3個月租金及管理費作為履約保證金，如果為近3年內成立公司或籌備處者，並徵提租約連帶保證人，避免違約風險產生。

台北101指出，對已解散、廢止、歇業、撤銷等租戶，將彙整清冊，函報公司登記的主管機關（經濟部、台北市政府）協助辦理刪除該等租戶的登記地址。

針對退租未遷址等租戶已停止營業6個月以上者，台北101說明，將以利害關係人身分，向公司登記的主管機關申請，命令該等租戶解散、廢止公司登記，並視個案情況提起民事訴訟，訴請其辦理遷出登記。

截至114年1月3日的台北101自行租賃的租戶設籍狀況，已解散、廢止、歇業、撤銷等公司有61家、占整體221家的27.6%；退租未遷址有4家、占比為1.8%。

同時，台北101表示，將要求德事商務中心對已解散、廢止、歇業、撤銷等公司的租戶，比照台北101方式辦理，並要求按月提供已退租租戶辦理遷址的情形，且以書面約定各項執行內容，確保德事商務中心落實辦理。

台北101指出，已針對設籍於其大樓地址的公司行號，進行相關審查及控制程序，避免詐騙情事發生。

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根據書面報告，德事商務中心租戶設籍狀況，已解散、廢止、歇業、撤銷等公司有140家、占整體370家的37.8%；退租未遷址有15家、占比4.1%。

德事商務中心租戶主要承租共享辦公座位、虛擬辦公室等，與台北101主要為實體承租狀況不同，因此德事商務中心設籍家數比台北101更多。（編輯：潘羿菁）1140122