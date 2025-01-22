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川普誓言發展AI但中國關稅憂慮再起 亞股漲多跌少

2025/1/22 18:44
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（中央社香港22日綜合外電報導）隨著投資人審慎歡迎美國總統川普重返白宮上任後第一個整天，期待川普對於貿易將比之前預期更為謹慎，亞股今天多延續全球股市漲勢，漲多跌少。

法新社報導，軟體投資巨擘軟體銀行（SoftBank）今天大漲超過10%，帶動日本晶片股走高。川普表示，軟銀將加入美國一項規模5000億美元的最新計畫，共同打造美國的人工智慧（AI）基礎建設。

但在川普警告，中國因把類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）送到墨西哥和加拿大，將被納入加徵關稅名單後，香港和上海股市雙雙挫跌。

川普去年11月再度當選後，投資人已開始準備迎接「川普2.0」，市場在期待振興措施的樂觀心理下帶動下走高，但在投資人憂心川普恐再度和北京爆發貿易戰，同時還會鎖定其他國家的情況下，這波漲勢不再。

市場也憂心川普的減稅、收緊移民和鬆綁法規政策將重燃通膨，阻礙美國聯邦準備理事會（Fed）降息行動。

日股基準日經指數今天在軟銀漲勢帶動下，終場漲幅1.6%。媒體報導，軟銀和甲骨文（Oracle）與人工智慧新創公司OpenAI將成立一間新公司Stargate，打造美國AI基礎建設。

川普說，這項計畫「至少將投資美國AI基礎建設5000億美元」。

台北股市今天在台積電漲勢鼓舞下收紅，首爾股市也在SK海力士（SK Hynix）和LS Electric漲勢帶動下收高。

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雪梨、雅加達和馬尼拉股市皆上揚，新加坡和威靈頓股市則挫跌。

連6個交易日走高的港股恆生指數今天收跌1.6%，市場憂心中國恐再被施以新關稅，對投資人信心造成打擊。上海股市今天也挫跌0.9%。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140122

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