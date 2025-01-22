經濟部汐止度量衡實驗室啟用 服務廠商就近檢測

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（中央社記者劉千綾台北22日電）經濟部標準檢驗局度量衡實驗室近日開幕啟用，除將提供符合國際法定計量組織（OIML）新版電子式型式認證技術規範的檢測服務，也建置完成亞洲第一座電波暗室實流檢測實驗室，未來國內廠商可選擇就近檢測，節省成本與時間。

經濟部標準檢驗局昨天在汐止舉辦「度量衡實驗室開幕暨啟用典禮」，標準局今天發布新聞稿表示，汐止實驗室的啟用將秉持服務不中斷原則，延續原承德路度量衡實驗室超過36年的檢測、校正（驗）等服務功能，提供更加完善的檢測能量，以維護交易的公平性及執法的公正性。

標準局表示，依據度量衡法公告列檢供交易使用及公務檢測用等度量衡器，包括水表、瓦斯表、磅秤、地磅及呼氣酒精測試器等，須經檢定合格始可販賣或計量使用。

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因應水表及瓦斯表由機械式朝向電子式發展，標準局指出，汐止實驗室除將提供符合國際法定計量組織（OIML）新版電子式型式認證技術規範的檢測服務外，也已建置完成亞洲第一座電波暗室實流檢測實驗室，可以在水或氣體實際流通的狀態下，執行外在電磁訊號干擾的影響性評估測試，可進一步確保計量準確且有利業者技術轉型；未來國內廠商可選擇就近在國內完成檢測，節省成本與時間。

標準局強調，將積極營運管理汐止實驗室，提供更先進的度量衡檢測環境與設備，為保障消費者權益，提供強而有力的後盾，並協助度量衡產業提升技術能力及競爭力。（編輯：張若瑤）1140122