外媒稱助中企規避美關稅 經部澄清：是協助中國台商

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（中央社記者劉千綾台北23日電）外媒報導表示，台灣政府將協助在中國廠商落地台灣以規避美國關稅。經濟部嚴正澄清，絕非報導所稱的中國企業，面對美國政府可能加徵關稅，經濟部長郭智輝一再強調的是將協助在中國的台商移轉產線回到台灣，對於錯誤報導並未事先向經濟部查證表示遺憾，已去函媒體更正。

美國「麻省理工科技評論」（MIT Technology Review）1月8日報導指稱，台灣政府將協助在中國廠商落地台灣以規避美國關稅。

經濟部投資促進司今天晚間透過新聞稿澄清，一直以來協助的都是台灣廠商，絕非報導所稱的中商。針對美國新政府可能對中國加徵高關稅，經濟部長郭智輝一再強調的是將協助在中國的台商移轉產線回到台灣，或到其他不受關稅影響的地區，包含美國。

經濟部將持續視廠商需求，系統性提供各項資源服務，協助廠商多元布局，打造韌性供應鏈。此外，經濟部在新南向8國及日本、捷克等地，透過「台灣投資窗口」及「境外關內」政策提供台商投資服務，其他主要國家亦有駐地經濟組及台貿中心等可提供資源協助。

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因應美國政策及台廠配合客戶需求，經濟部表示，政府亦將持續與美國在台協會（AIT）合作，加強協助邀請國內產業公協會及廠商參加「2025年選擇美國投資高峰會（2025 SelectUSA Investment Summit）」，強化在美布局。

經濟部表示，台商亦可運用「投資台灣三大方案」將部分高階產能移轉回台，投資台灣三大方案正在辦理延長受理期間至2027年，並調整資格要件包括擴大適用全球海外台商及外人投資企業，聚焦五大信賴產業、服務業及大健康產業，並要求具備AI運用元素，藉以建構強韌的供應鏈體系，鼓勵赴中台商回流。（編輯：潘羿菁）1140123