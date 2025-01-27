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中國AI黑馬撼動生態 輝達股價大跌13%市值蒸發15兆

2025/1/27 23:49
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（中央社紐約27日綜合外電報導）中國AI新創公司DeepSeek開發低成本大語言模型，再度引發市場對於美國企業在AI研發投入太多資金的疑慮，輝達今天盤中股價大跌13%，市值蒸發4650億美元（約新台幣15兆）。

根據彭博（Bloomberg News），輝達（NVIDIA）今天美股開盤後股價重挫13%，超越先前最大單日市值萎縮紀錄。去年9月，輝達曾單日重跌9%，市值蒸發2790億美元。

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據報導，DeepSeek以低成本方式開發人工智慧（AI），再度引發市場對於美國企業在AI研發投入太多資金的疑慮。

美國科技股今天面臨賣壓，輝達領跌。標普500指數早盤跌幅多達2.3%，那斯達克100指數跌幅高達3.6%。（譯者：陳正健）1140127

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