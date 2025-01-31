台灣新創軟體業出海潮 專家：進軍東南亞力拚獨角獸

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（中央社記者江明晏台北31日電）台灣新創軟體業積極進軍東南亞，成果斐然，資訊經理人協會理事長蔡祈岩表示，東南亞人口紅利龐大，比台灣更有機會養出「獨角獸」，建議在地化、強資本，並快速迭代搶下市占，也成為台灣軟體業在全球壯大的契機。

Gogolook搶進東南亞，旗下個人數位防詐軟體Whoscall在泰國的MAU（月活躍用戶）已正式超過台灣，成為Whoscall用戶最多的地區；透過台北、曼谷的雙營運總部計畫，未來將加強投資泰國市場，帶動整個東南亞市場起飛。

國內電信業也積極注資台灣新創，瞄準東南亞市場商機。中華電信領投AI公司iKala（愛卡拉），助陣iKala打造最大AI網紅搜尋引擎，擴展東南亞及東北亞市場的網紅數據行銷夥伴生態圈。

台灣大哥大接連投資雲端服務公司萬里雲（CloudMile）、智慧出行平台USPACE，以及台灣最大資訊服務商精誠等，除了要深耕台灣企業市場，更要瞄準東南亞等國際市場。

遠傳也成立新創加速器，協助新創公司進行營運體質改造、解決方案優化及市場擴展，3期新創輔導共累積新創企業夥伴達41家，未來也考慮進軍東南亞等海外市場。

為何台灣新創團隊近年加速搶進東南亞，台灣大資訊長、IMA資訊經理人協會理事長蔡祈岩受訪表示，台灣新創進軍東南亞的趨勢確實有非常明顯地成長，且目前檯面上的只是冰山一角，很多都還沒冒出頭。

他認為，東南亞擁有人口紅利，是崛起中的經濟體，成長中的企業可以更受惠水漲船高的商機；加上東南亞想效法亞洲四小龍的崛起模式，許多國家都積極招商引資，以推動國家的高科技和軟體數位產業發展，在政策支持下，東南亞就是很適合新創企業開疆闢土的市場。

至於決勝關鍵何在，他點出3點，第一，作為一個外來企業，相較於歐美企業擅長的全球化，台灣新創軟體業可打出過去台商擅長的在地化模式，晉用當地人才，聚焦當地市場，甚至做全球生意。

第2，台灣軟體新創必須要快速迭代，畢竟「天下武功、唯快不破」，軟體和服務必須要走得快，才能成為在海外市場奠基競爭力，搶下市占，甚至能追上既有領先者。

第3，「募資能力很重要」，僅靠著己身肯拚實幹的「窮創業家」很難出頭天，台灣新創業者也要善用豐沛的台灣資金，在第一時間把規模做出來，畢竟在大者恆大、強者恆強的時代，單靠創業、商業模式或技術未必能成功。

他開玩笑說，「蘋果創辦人賈伯斯，如果少了資本的力量，恐怕也難在現在這個時代出頭天」。

「獨角獸」（Unicorn）是指成立不到10年，但估值10億美元以上，又未在股票市場上市的科技創業公司。他表示，在台灣新創團隊要變身為獨角獸非常難，畢竟台灣只有2000多萬人口，且在成熟的經濟體中，新興業者不容易冒出頭。他比喻，就像在參天古木的森林中，下方冒出頭的生物，依附既有林生長，比破壞創新更容易。

蔡祈岩進一步說，台灣軟體業過去錯失兩波在全球「發揚光大」的機會，才造就現在大家認為台灣產業「硬體強於軟體」的刻板印象；他補充，「那是因為台灣硬體真的太強」。

第一波是電腦系統進入2000年的「千禧蟲」前夕，市場嚴陣以待千禧蟲可能造成的電腦災害，歐美國際品牌急須人才檢查電腦程式，印度塔塔公司獲得微軟的外包商機，打開進入全美供應鏈的大門，並在世界軟體業占據一席之地；而當時台灣軟體業錯過這波商機，多數是因為外語能力不夠強。

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第二波是2005年到2010年，台灣軟體業當時勇於出海，選擇同文同種的中國大陸市場，並攜手國內製造業一起西進；但軟體業無法複製硬體業的成功模式，且中國政府基於扶助自有軟體業的立場，多數業者鎩羽而歸，此舉也錯過日韓和歐美當時軟體人才短缺的絕佳機會，越南FPT Software趁勢崛起。

他坦言，這兩波錯失良機，背後原因都與台灣當年軟體業人才的外語能力受限，但現在年輕一代更有國際觀，且創業者英文能力都相當好，掌握著第三波前進東南亞的機會，未來台灣新創軟體公司不只能在東南亞養成獨角獸，也有望在全球壯大。（編輯：張良知）1140131