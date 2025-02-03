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台股跌830.70點

2025/2/3 13:46
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（中央社台北3日電）台北股市今天開低走低，收盤跌830.70點，為22694.71點，跌幅3.53%，成交金額新台幣4928.31億元。

加權指數開盤為22796.71點，盤中最高22796.71點，最低22502.20點；不含金融股指數19770.44點，跌807.43點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.52%、食品股漲1.15%、塑化股跌0.92%、紡織股漲0.16%、機電股跌4.65%、造紙股跌1.03%、營建股漲1.16%、金融股跌0.16%。

委買張數1977萬7775張，委賣張數1186萬1930張，成交張數754萬6200張。

收盤時上漲320家，下跌670家，持平69家。

成交量前5名個股為力積電、鴻海、國泰永續高股息、聯電、泰金寶-DR。

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漲幅前5名個股為冠西電、邁達特、國光生、明輝-DR、富威電力。

跌幅前5名個股為富邦蘋果正二N、富世達、旭隼、宏達電、立隆電。1140203

#力積電
#鴻海
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