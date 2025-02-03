凌忠嫄：盼台灣金3子公司發揮綜效 審慎應對川普2.0

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（中央社記者張璦台北3日電）金蛇年新春開工，台灣金控董事長凌忠嫄今天表示，期望今年能擴大核心業務版圖，授信業務、手續費收入維持成長動能，銀行、人壽、證券3大子公司合作發揮綜效，審慎應對川普時代下的經濟局勢，拚再創營運高峰。

今天是大年初六新春開工日，凌忠嫄率旗下子公司董事長、總經理出席「2025台灣金控集團新春團拜」，與集團高階主管互道新年祝福，並透過視訊向國內各組分行代表員工獻上感謝與祝福。

凌忠嫄表示，感謝春節期間堅守崗位的員工，以及過去一年集團全體人員共同努力，使整體績效創新高，不僅台灣銀行獲利再創歷史新高，台銀人壽面對歷史保單利差損挑戰下，仍突破重圍，達到十幾年來最佳獲利，證券表現也相當優異。

展望2025年，面對全球經濟市場挑戰，凌忠嫄指出，期盼集團全體員工在既有基礎上再接再厲，發揮品牌優勢，擴大核心業務版圖，尤其是在授信業務與手續費收入方面，要持續保持成長動能。

同時，凌忠嫄也期勉集團旗下銀行、人壽及證券3個子公司能團結合作，發揮集團經營綜效，審慎應對美國新任總統川普（Donald Trump）時代下的經濟局勢，齊頭並進，再創營運高峰。

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根據台灣金先前提交至立法院財委會的2025年營業預算報告，集團整體營業總收入預計達新台幣3447.05億元，扣除整體營業總支出後，預期淨利達114.86億元，較2024年預算數增加14.88億元、約14.88%。

同時，2025年台銀放款營運量預計達成3兆1459億元，台銀存款營運量預計達成4兆5632億元；保險營運量預計達成410.08億元（包含台銀237.56億元、台銀人壽172.52億元）；證券經紀營運量方面，台銀證券預計達成1兆3000億元。（編輯：林家嫻）1140203