紡拓會首度率6台廠赴美SHOT Show 搶狩獵戶外用品財

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）台灣紡織業持續開拓利基型多元應用市場，紡拓會號召佳和、宏裕、尚益、亞欣、展絨、六上等國內6家紡織廠，今年首次組團參加在美國拉斯維加斯舉辦的「2025年美國SHOT Show射擊運動、狩獵和戶外用品展覽會」，搶食狩獵戶外用品新商機。

紡拓會表示，美國SHOT show是美洲狩獵戶外市場的重要交流平台，全球重要的狩獵戶外用品零售商、經銷商、品牌及供應商雲集，今年展覽已於1月24日閉幕，總共有超過2500家廠商參展，4天展期吸引來自100個國家，5萬人次入場參觀。

台灣紡織業今年首度組團參加，在展場設置台灣館，包括佳和、宏裕、尚益、亞欣、展絨、六上等6家國內紡織廠，聚焦狩獵、軍警、戶外用品等市場，展出各式符合永續環保，並結合高科技創新的布料及相關配件等，獲得不錯成果。

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紡拓會表示，包括美國511、First Tactical、Black Diamond，以及德國Tasmanian Tiger、Tatonka等國際知名狩獵戶外品牌，此次總共約有580人次的買主造訪台灣館，對台灣優質紡織品及配件留下深刻印象，預估可創造約120萬美元（約新台幣3945萬元）商機。

紡拓會秘書長黃偉基表示，面對國際市場的激烈競爭，台灣紡織業跳脫紅海，包括機能性紡織品、綠色紡織品等，已在全球扮演重要角色，接下來應該更積極走出去，開拓更多元的利基應用市場。（編輯：楊凱翔）1140205