滙豐銀加入鷹眼識詐聯盟 在台外銀首家

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（中央社記者羅元駿台北5日電）金融機構聯防打詐，滙豐銀行（台灣）今天指出，近日正式加入「鷹眼識詐聯盟」，為首家加入聯盟的外商銀行，與內政部警政署及全台其他35家金融同業共同防範金融詐騙。

滙豐（台灣）今天發布新聞稿指出，近日正式加入鷹眼識詐聯盟，為滙豐在金融防詐領域的重要里程碑，除對客戶財產安全的承諾，更展現對守護台灣社會安全網的責任。

滙豐銀總經理陳志堅表示，滙豐銀作為首家外銀加入鷹眼識詐聯盟，是致力保護客戶資產的重要舉措，將從多方資源包括合作夥伴、科技分析、精準AI等全面建立金融防詐防線，確保客戶在使用滙豐服務時能夠安全無憂。

滙豐銀指出，加入鷹眼識詐聯盟後，將透過鷹眼模型以4大面向提升阻詐能力，針對可疑交易進行實時監控和分析，迅速做出應對措施。

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滙豐銀進一步說明，模型包含即時有效掃瞄可疑交易，提升可疑交易的識別效率和準確度；加速提報警示帳戶，提升對可疑帳戶的警示和處理速度；強化自動審核效率，並運用AI與機器學習技術，提高異常交易檢測準確性。

滙豐銀補充，善用科技力量之外，對於前線行員訓練也更為深入且細緻，除了定期向行員宣導金融詐欺趨勢與臨櫃攔阻技巧，也針對年長者及久未往來臨櫃洽辦業務客戶等客群加強關懷，落實客戶防詐提醒及身分審查措施。（編輯：林淑媛）1140205