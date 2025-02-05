長約價傳將大漲關稅戰推升附加費 貨櫃三雄強彈收紅

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（中央社記者江明晏台北5日電）新一波美中貿易戰啟動，為海運前景增添不少變數。市場傳出，因應關稅，歐洲船商傳擬加徵旺季附加費，加上全球貨櫃輪今年長約價傳出起跳價漲逾6成，帶動貨櫃三雄勁揚，萬海收漲6%，陽明、長榮收盤漲近5%。

美國總統川普上任後，啟動新一波對中國的貿易關稅戰，除了對中國進口產品加徵10%關稅，同時取消價值低於800美元（約新台幣2萬6000元）的「小額豁免」條款，恐波及中國電商平台大量輸往美國的貨量，均為全球海運和空運市場帶來變數。

但市場傳出諸多利多消息，包括今年全球貨櫃輪長約價談判啟動，起跳價傳漲逾6成；且為因應加收關稅威脅，法國達飛海運也傳出將自3月1日起，對北歐出發至美國、加拿大及墨西哥的航線徵收旺季附加費。

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利多消息激勵貨櫃三雄今天盤中股價強彈，萬海終場收在75.8元，漲幅6.01%；長榮、陽明終場均漲約5%，分別收205元、67.7元。

陽明海運高層先前在法說會上表示，今年運力供過於求的差距會收斂，航線繼續繞行好望角機率很大，因地緣政治、供應鏈干擾持續，運價走向難預測，但抱持審慎樂觀看法。（編輯：楊蘭軒）1140205