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萬海：關稅影響仍待觀察 北美長約談判價倍增

2025/2/7 14:31
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（中央社記者江明晏台北7日電）川普關稅政策牽動航運市場。萬海總經理謝福隆今天表示，美對中祭出10%關稅，因中國工廠才剛恢復上班，出貨影響仍有待觀察，但中國往東南亞的貨載強勁，整體而言，由於今年首季市況比去年同期好，北美長約價談判水準較去年倍增。

美國總統川普對加墨徵收關稅的日期延至3月1日，對所有中國商品加徵10%關稅則已如期生效，為今年航運市場注入多變數。

萬海總經理謝福隆今天出席全國船聯會新春團拜，針對川普對中國祭出10%關稅等措施，他表示，由於中國許多工廠是前天才恢復上班，整個出貨情況都還不明顯，備貨也是要逐週查看，由於最主要的出貨貨源還是在中國大陸，10%關稅是否會造成貨流減少，可能要觀察到2月17日當週。

他表示，整體而言，目前船舶調度還是緊張，外出船租金居高不下，今年上半年會比去年同期好，來自去年首季紅海危機效應發酵後，帶動2025年首季運費相對理想，市場上美西長約運價約2500美元、美東3500美元，和去年1200至1500美元的水準相比約倍增。

他表示，東南亞的物流還是蠻強勁，特別是中國往東南亞的貨載，包括中國大陸往印尼、往泰國這一方面會較強。

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至於今年船商航路是否返回紅海，他表示，的確現在所有船公司，目前為止都沒有宣誓要經過紅海，包括蘇伊士運河、地中海、歐洲航線，目前都還沒有跡象顯示復走紅海。

目前墨西哥關稅暫緩，但未來走勢如何，他表示，去年第4季往中南美洲的貨源有下滑跡象，可能來自投入的船增多，競爭趨於激烈，但貨源可能也多少因為關稅的影響，後續要看第2季中南美洲傳統旺季。（編輯：潘羿菁）1140207

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