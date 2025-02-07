寶綠特擴大布局印度 搶攻再生PET市場

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（中央社記者潘智義台北7日電）看好印度人口眾多，對PET聚酯粒需求龐大，寶綠特-KY今天表示，今年將支出500萬美元進一步在印度布局，投資保特瓶回收產線。

寶綠特-KY今天舉行媒體交流會，董事長歐晢文表示，中國、印度人口龐大，除幫客戶清洗保特瓶，製成PET聚酯粒、化纖，也提供客戶設備做相同的事，期盼一起打造環保回收事業。

歐晢文指出，公司專精於塑膠的回收清洗完整解決方案以及再生纖維、再生聚酯原料的研發生產，業務分為「設備工程服務事業」、「生產事業」兩大部分，產品為環保設備工程、聚酯纖維以及再生聚酯粒。

寶綠特-KY表示，設備工程服務與生產事業營收比重約為40%與60%，穩健的雙引擎驅動模式，順利推升營運成長。

歐晢文表示，寶綠特設備工程的優勢在於，其垂直整合能夠涵蓋回收產業鏈的每一環節，並以一站式的方式提供從設計到設備安裝的全面解決方案，這種全面性的垂直整合在業界仍屬少數。

他說，目前已在全球40個國家和地區成功部署超過265條PET瓶回收清洗及應用端生產線，提供食品級再生PET應用的一站式解決方案，協助塑膠回收行業升級轉型。

寶綠特-KY解釋，長期深入多個應用領域，化學纖維產品主要專注於開發高度客製化的抗菌纖維與低熔點短纖維產品，特別運用於防火阻燃級的不織布領域；可廣泛應用在汽車內飾、建材、鞋材、成衣與衛生材料（如紙尿布）等領域，滿足多樣化且法規日益嚴格的終端需求。

另外，再生聚酯粒（rPET）以生產食品級產品為主，並已取得美國食品暨藥物管理局（FDA）、日本容器檢驗、台灣食藥署等多項認證，成為飲料包裝的最佳選擇。

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根據DataM Intelligence的報告指出，2023年全球再生聚酯粒（PET）市場規模達110億美元，預計到2028年將以6.5%的年複合成長率增長至150億美元。

寶綠特-KY說明，遠東新、統一超、加樂福都是合作夥伴。（編輯：張均懋）1140207