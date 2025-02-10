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春節帶旺內需 飯店、餐飲業1月營收飆高

2025/2/10 17:39
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（中央社記者江明晏台北10日電）春節9天連假帶旺內需，受惠過年聚餐需求、外帶年菜、大型外燴、企業尾牙與寒假國旅等利多挹注，晶華、雲品、漢來美食、瓦城、全家餐飲1月營收均寫單月歷史新高，六福則創7年同期新高，乾杯台灣事業也刷新紀錄。

晶華酒店集團1月合併營收新台幣7.5億元，月增11.86%，較去年同期成長20.35%，創集團歷年來單月營收新高。

晶華指出，集團旗下晶華、晶英、晶泉及捷絲旅的1月住房率皆超過8成，台北晶華的餐飲則創歷史新高紀錄，從除夕到年初五的營業額達1.5億元。

雲品國際1月合併營收3.57億元，年成長17.89%，創單月歷史新高成績。雲品表示，受惠於尾牙與大型外燴旺季，接單業績創歷史新高，主要客戶為科技業與金融集團為主，單一場次1000桌以上的大型外燴活動共超過3場，1月底更適逢農曆新年，包含母公司據點全集團共1萬席的圍爐宴皆全數客滿售罄，旗下君品酒店與雲品溫泉酒店住房率也維持高檔。

六福1月營收則受惠六福村活動效應，及台北六福萬怡酒店企業尾牙、除夕及年菜外帶商機奏效，1月住房率近7成，帶動集團1月營收達1.9億元，年增28.81%，一舉超越2019年1月1.5億元的紀錄，創近7年來同期新高。

展望後市，飯店業者看好，2、3月出現大量的企業春酒需求，將挹注多筆大型春酒外燴訂單，加上農曆新年結束後的國際商務旅客已逐漸回流，住房率有望續強。此外，六福集團改建的「六福酒店式商辦大樓」持續按計畫興建及招商，預計於2026年完工。

餐飲業績也強勁，漢來美食1月營收7.82億元，月增36.3%、年增40.73%，單月業績再創歷史新高，歸功於長達9天的春節年假，帶動龐大聚餐商機；漢來美食今年展店數預計達12家，包括中餐品牌以及島語自助餐廳等，總店數將推升至全台共60家。

全家國際餐飲合併營收2.35億元，年增34.51%，創歷史同期、也是單月歷史新高，全品牌營收較去年春節同期成長超過1成。

瓦城泰統集團1月合併營收逾6.81億元，年增率51.98%，創單月歷史新高，同樣都是受惠於年節聚餐需求強勁、外帶年菜熱銷及精準展店策略。

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受惠春節效應帶動，乾杯集團1月自結合併營收達4.45億元，年增16.58%，台灣事業業績創歷史新高，但因中國大陸事業營運規模縮減影響，集團合併營收僅寫下同期次高表現。

築間餐飲集團1月合併營收5.06億元，年成長0.73%，創下同期歷史次高。（編輯：林克倫）1140210

晶華
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