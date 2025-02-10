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財政部上修113年總稅收 超出預算數5283億元創新高
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14家金控元月獲利逾577億 富邦金國泰金賺破百億

2025/2/10 19:23
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（中央社記者羅元駿、謝方娪、張璦台北10日電）14家金控元月報喜，1月稅後淨利合計達新台幣577.81億元，年成長7.17%。其中，富邦金每股稅後盈餘（EPS）1.11元，單月及每股獲利續居金控業之冠，而國泰金稅後淨利為144.9億元，是唯二賺破百億的金控。

14家金控1月獲利全數出爐，合計賺進577.81億元，年增7.17%，不過因為1月底逢農曆年節導致工作天數較少，待2月獲利公告後，觀察前2月整體表現會更準確。

攤開上市金控1月獲利成績單，富邦金1月稅後淨利152.1億元，EPS為1.11元，單月及每股獲利續居金控業之冠。子公司富邦人壽1月稅後淨利86.8億元，微幅年減4.4%，但在利息、手續費淨收益進補下，台北富邦銀行1月稅後淨利仍達38.9億元，創歷史單月新高，年增11%，富邦產險受惠承保利潤及投資收益，1月稅後淨利7.3億元，也年增33%。

國泰金1月稅後淨利達144.9億元，年成長54%，EPS為0.99元，排名第2。國泰金指出，旗下子公司國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信稅後淨利皆創同期新高。

國泰金說明，國泰人壽1月稅後淨利為94.3億元，較去年同期大幅成長1倍，主要反映資本利得、經常性收益貢獻及避險操作。國泰世華銀行1月稅後淨利42.5億元，年成長7%，受惠放款動能強勁，降息使外幣資金成本下降，推升淨利息收入達雙位數成長。

中信金1月稅後淨利68.27億元，EPS為0.35元，居金控第3。中信金表示，中信銀放款基盤持續擴大，財富管理動能維持強勁，銀行1月獲利40.24億元；台灣人壽因新契約保費業務動能成長，股票及基金等投資處分利得佳，1月獲利24.66億元。

永豐金1月稅後淨利29.03億元，年成長14.4%，創下歷史單月新高，EPS為0.23元，排名大幅往前衝刺至第4。永豐金說明，主要成長動能來自永豐銀，受惠利息淨收益與手續費淨收益提升，銀行1月稅後淨利為25.38億元，年增22%。

凱基金1月稅後淨利36.56億元，EPS為0.22元。核心子公司凱基人壽1月保單銷售動能強勁，新契約保費較去年同期成長超過5成，1月稅後獲利達23.4億元，較去年同期成長48%。

元大金1月稅後淨利為26.06億元、EPS為0.2元。元大金指出，1月台股交易天數僅15天，元大證券稅後淨利為12.8億元，經紀手收仍為主要獲利來源；銀行1月迎來開門紅，在財管手收挹注下，稅後淨利為9.3億元。

玉山金1月稅後淨利30.24億元，創歷年同期新高，較去年同期成長7.95%，EPS為0.19元，主要子公司玉山銀稅後淨利為30.68億元，年增5.39%。

台新金1月稅後淨利達15.9億元，年減2成，EPS為0.11元，主因主要子公司台新銀行投資收益受金融市場波動影響，使整體損益較2024年同期衰退，台新人壽也因股票資本利得減少，加上新台幣升值導致兌換損失，1月稅後淨利僅0.8億元，年減逾8成。

新光金1月合併稅後虧損18.68億元，每股稅後虧損達0.11元，為唯一虧損金控，主因主要子公司新光人壽1月已適用外匯準備金新制，強制提存的外匯準備金較舊制高，且仍須負擔傳統避險成本，加上年初著重投資部位布局及1月台股交易天數少，並未積極實現資本利得所致。

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新光金說明，採用外匯準備金新制初期，還在調整避險策略及避險工具結構，因此效益短期無法完全顯現，但隨避險合約陸續到期，拉長時間看，可實質節省傳統避險支出、優化避險成本，且每月強制提存的準備金雖影響獲利，但同步厚實資本、強化財務結構，目前新壽外匯準備金餘額逾450億元，有助抵禦未來匯率波動及避險彈性。

4大公股金控方面，兆豐金1月稅後淨利32.17億元，年減23.2%，EPS達0.22元，續居公股龍頭；第一金1月稅後淨利25.45億元，年成長5.6%；華南金1月稅後淨利19.77億元，年成長0.71%；合庫金1月稅後淨利14.49億元，年減31.9%。（編輯：林家嫻）1140210

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