加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新》台中新光三越氣爆已知4死20輕重傷 啟動大量傷患機制
首頁 / 證券

友達去年第4季單季轉盈 全年每股損失0.4元

2025/2/13 15:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北13日電）面板廠友達光電今天舉行法人說明會，公布2024年全年合併營收新台幣2802.5億元，較2023年增加13%，全年歸屬於母公司業主淨損30.6億元，基本每股損失0.4元。

友達今天公布2024年第4季合併營收為686.9億元，較2024年第3季減少11.6%，與2023年第4季相比增加8.4%。歸屬母公司業主淨利16.2億元，基本每股盈餘0.21元。

回顧2024年，友達表示，除從4月起併入汽車零件供應商BHTC營收外，友達本身的顯示科技（Display）及智慧移動業務（Mobility Solution）也持續成長。垂直場域方面（Vertical Solution），以顯示技術為核心的解決方案營收持續成長，但受能源事業衰退影響，2024年營收較2023年下滑。

友達營運支柱之一的垂直場域，主要包含公共顯示器 (PID) 及通用顯示器 (General display)。

google news透過 Google News追蹤中央社

獲利方面，友達去年第4季因處分廠房業外利益，單季獲利轉虧為盈。2024年毛利率與稅前折舊攤提前淨利率（EBITDA）較2023年顯著回升，歸屬母公司淨損縮小為30.6億元，也有所改善，整體財務結構穩健，第4季存貨天數49天，淨負債比31.2%，維持在健康水位。

友達今天董事會通過以資本公積發放現金每股0.3元。同時，為了維護公司信用及股東權益，董事會決議在接下來的2個月內，以不超過每股21.26元的價格，買回約15萬張庫藏股，預估買回總成本不超過33億元，這部分的庫藏股會辦理消除。（編輯：張均懋）1140213

友達
友達董事長彭双浪 辭去佳世達董事一職2025年CES展 友達推智慧座艙Micro LED顯示技術
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：