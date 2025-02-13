友達去年第4季單季轉盈 全年每股損失0.4元

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（中央社記者潘智義台北13日電）面板廠友達光電今天舉行法人說明會，公布2024年全年合併營收新台幣2802.5億元，較2023年增加13%，全年歸屬於母公司業主淨損30.6億元，基本每股損失0.4元。

友達今天公布2024年第4季合併營收為686.9億元，較2024年第3季減少11.6%，與2023年第4季相比增加8.4%。歸屬母公司業主淨利16.2億元，基本每股盈餘0.21元。

回顧2024年，友達表示，除從4月起併入汽車零件供應商BHTC營收外，友達本身的顯示科技（Display）及智慧移動業務（Mobility Solution）也持續成長。垂直場域方面（Vertical Solution），以顯示技術為核心的解決方案營收持續成長，但受能源事業衰退影響，2024年營收較2023年下滑。

友達營運支柱之一的垂直場域，主要包含公共顯示器 (PID) 及通用顯示器 (General display)。

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獲利方面，友達去年第4季因處分廠房業外利益，單季獲利轉虧為盈。2024年毛利率與稅前折舊攤提前淨利率（EBITDA）較2023年顯著回升，歸屬母公司淨損縮小為30.6億元，也有所改善，整體財務結構穩健，第4季存貨天數49天，淨負債比31.2%，維持在健康水位。

友達今天董事會通過以資本公積發放現金每股0.3元。同時，為了維護公司信用及股東權益，董事會決議在接下來的2個月內，以不超過每股21.26元的價格，買回約15萬張庫藏股，預估買回總成本不超過33億元，這部分的庫藏股會辦理消除。（編輯：張均懋）1140213