旺宏：今年營運重點快速去化庫存 拚轉虧為盈

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（中央社記者張建中新竹13日電）旺宏2024年營運虧損，每股虧損1.73元，總經理盧志遠表示，快速去化庫存是2025年營運重點，希望在庫存跌價損失迴轉挹注下，營運能夠轉虧為盈。

旺宏下午召開線上法人說明會，公布2024年第4季營運結果。旺宏第4季營收新台幣59.13億元，季減24%，包括儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、唯讀記憶體（ROM）和晶圓代工業務業績同步下滑。

受提列存貨跌價損失9億元影響，旺宏第4季毛利率13.1%，較第3季下滑15.8個百分點，稅後淨損15.51億元，每股虧損0.84元。

旺宏2024年總營收258.83億元，減少6%，毛利率23.6%，下滑0.9個百分點，稅後淨損32.12億元，每股虧損1.73元。

盧志遠說，2024年去化庫存情況不理想，需要更進一步努力快速並適當地去化庫存，大幅消化庫存是今年營運重點。隨著庫存銷售，將有跌價損失迴轉，有助今年財務狀況大幅好轉，希望能夠轉虧為盈。

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為能達成轉盈目標，盧志遠表示，旺宏今年資本支出將採取保守策略，以維護舊機器為主。

面對中國NOR Flash廠競爭，盧志遠說，在政府政策補助下，中國廠商製造成本降低，旺宏將以產品品質與可靠性競爭，致力發展汽車、工控和醫療市場。（編輯：張均懋）1140213