台積電跌30元 台股下挫246點收23152點失守10日線
2025/2/14 13:49（2/14 14:10 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美國總統川普再點名台灣搶走美國晶片生意，牽動台積電今天股價收跌2.75%，半導體族群受累，台股今天終場下跌246.8點，收在23152.61點，跌幅1.05%，失守10日均線支撐，成交值新台幣3983.39億元。
台股本週下跌325.66點，跌幅1.39%，週線連2黑。
電子股今天終場下挫1.63%，金融翻黑小跌0.26%，鋼鐵逆勢勁揚3.3%，代表中小型股的櫃買OTC指數翻黑下跌0.11%，股價超過千元的高價股漲跌互見，守住「十六千金」。
權王台積電終場收1060元，下跌30元，市值蒸發約新台幣7780億元，電子權值股鴻海跌1.11%，聯發科跌0.99%，台達電跌0.99%，日月光投控上揚2.64%。人工智慧（AI）伺服器概念股廣達守平盤260元，緯創小跌0.45%，緯穎跌3.54%。
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台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，川普就職後實施關稅戰時程提前，美中貿易關稅議題升溫，中國1月底DeepSeek R1模型發表引發輝達（NVIDIA）等晶片股震盪，相關變數增加台灣科技業今年獲利成長不確定性，短線台股震盪幅度加大。
展望台股後市，沈建宏表示，2月起上市櫃企業營運數據面臨市場檢驗，預期2月台股震盪持續加劇，高本益比族群修正壓力提高，低基期以及新AI受惠族群崛起。（編輯：楊蘭軒）1140214
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