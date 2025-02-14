雷虎：在美生產FPV無人機關鍵零組件 供歐美客戶

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（中央社記者潘智義台北14日電）雷虎科技今天表示，目前歐美市場的無人機零件多數來自中國，為拓展海外市場，雷虎將在美國加州森林湖（Lake Forest）投入生產第1人視角（FPV）關鍵零組件給美國及歐洲客戶。

雷虎表示，將攜手合作夥伴申請加入Blue UAS（美國國防創新小組制定的無人機認證清單），進一步提升產品在美國市場的信任度與競爭力。

雷虎今天宣布將於18日在德國舉行的2025 Xponential Europe無人機展覽，發表全新美國製造（Made in USA）且符合國防授權法案（NDAA）規範高性能的第一人視角（FPV）飛控、變速器等關鍵零組件。

雷虎指出，此次展出產品包括雷虎STEALTH Flight Controller H7和雷虎STEALTH ESC 55A等。

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雷虎科技強調，在台灣具備高度自主性及擁有穩定的供應鏈，所有軍用FPV無人機的零件皆在台灣生產。為拓展海外市場，雷虎將在美國加州Lake Forest投入生產FPV關鍵零組件給美國及歐洲客戶。

雷虎科技先前表示，外國無人機合作夥伴不但有技術及市場，更利用俄烏戰爭、以哈衝突的戰事，成為無人機的實戰試驗場。國外業者頻頻將無人機送到烏克蘭前線去測試，雷虎可憑藉合作夥伴的實戰經驗回饋，進一步修正自家產品，未來與外國業者的合作將會循序漸進。（編輯：張均懋）1140214