去年第4季電腦資訊服務業營業額1745億 歷年同期新高

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（中央社記者劉千綾台北14日電）經濟部表示，在軟硬體設備等服務需求增加等挹注下，113年第4季電腦及資訊服務業、專業技術服務業、租賃業營業額皆創歷年單季新高，其中電腦及資訊服務業營業額為新台幣1745億元，年增5.3%。

經濟部統計處今天發布113年第4季電腦及資訊服務業、專業技術服務業、租賃業營業額統計。113年第4季電腦及資訊服務業營業額1745億元，為歷年單季新高，年增5.3%。

其中，系統整合建置及軟硬體設備等服務需求增加，推升第4季電腦程式設計業營業額為1258億元，年增4%；資訊服務業487億元，受惠於應用軟體及雲端設備服務接案量成長，營收年增8.9%。

113年第4季專業技術服務業營業額則達1211億元，創歷年單季新高，年增1.9%；其中管理顧問業364億元，年增8.1%，主因企業經營及財務管理等顧問諮詢業績活絡。廣告業及市場研究業575億元，年增0.4%，主因美妝及汽車等廣告接案量增加，但房地產廣告需求減少，抵銷部分增幅。

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此外，專門設計業245億元，年減3%，主因室內設計承攬業務下滑；攝影業27億元，年增3.4%，主因受惠商業及人像攝影等需求增加。

統計處表示，113年第4季租賃業營業額437億元，為歷年單季新高，年增5.7%，其中機械設備租賃業119億元，主因工業、醫療等機械設備承租需求增加，年增7.7%；運輸工具租賃業294億元，受惠企業用戶長租業務穩定成長，加上業者推出多元化服務，拉升出租車業績，營收年增4.2%；個人及家庭用品租賃業24億元，年增14.5%，主因自行車租借服務據點擴增。（編輯：張若瑤）1140214