壽險業績開紅盤 1月新保費近900億元年增3成

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（中央社記者謝方娪台北14日電）受惠1月美台股市雙漲，壽險業績開紅盤。壽險公會今天公布，今年1月壽險業加計負債項下新契約保費收入合計達新台幣899.52億元，年增35%，其中以投資型保單成長動能最強勁。

壽險公會統計，若加計認列在負債項下收入，今年1月壽險業傳統型保單新契約保費收入達520.62億元，年增5.6%，投資型保單新契約保費收入達378.9億元，年增118.8%。

合計1月壽險業新契約保費收入899.52億元，年增35%，壽險業續年度保費收入為1211.75億元，年減19.8%，總保費收入達2111.27億元，略年減3%。

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壽險公會分析，美國聯準會（Fed）2024年9月啟動降息循環，部分壽險公司預期資金將回流至美元保單，持續調升美元利變型保單宣告利率，帶動傳統型保單買氣，另部分壽險公司考量分紅保單可增加期繳型保費收入，為順利接軌TW-ICS，持續推動分紅保單銷售。

另一方面，壽險公會觀察，因國內外股市維持多頭走勢，民眾對投資市場持樂觀態度，連帶提升投資型保單銷售動能，讓投資型保單1月新契約保費衝出378.9億元好成績。（編輯：張均懋）1140214