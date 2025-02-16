瞄準民眾旅日商機 國銀看好信用卡業務更上一層樓

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（中央社記者羅元駿台北16日電）日本為台灣民眾海外旅遊首選，隨著冬天滑雪季接近尾聲，緊接到來的是春天賞櫻。國銀看準民眾旅日的刷卡商機，紛紛祭出專屬信用卡或促刷優惠，盼為信用卡業務增添成長柴火。

根據交通部觀光署2024年前11月出國統計，民眾旅日本人次高達552.3萬次，中國為254.3萬人次位居第2，韓國則為131.5萬人次。

國泰世華銀行告訴中央社記者，CUBE信用卡長期的「趣旅行」權益，以及去年3月首檔快閃「日本賞」權益，皆助攻2024年海外消費成長，去年全年卡友旅日簽帳金額近新台幣200億元，金額及筆數皆較2023年成長1倍以上。

玉山銀則指出，玉山的信用卡為目前唯一可直接透過玉山Wallet綁定至日本PayPay通路消費的發卡行，統計去年全年信用卡及電子支付旅日消費金額達30億元，年成長超過75%。

玉山銀觀察，消費者旅日的主力卡為熊本熊信用卡，原因是結合雙幣卡功能，可省下1.5%的國外交易服務費，再搭配銀行24小時換匯功能，有效吸引客戶體驗非現金旅遊。

玉山銀進一步指出，去年推出最高5% e point回饋的Unicard後，也觀察到選擇「日本消費」為大宗，顯示客戶會依照自身所需選擇適合卡片。

看準民眾出國旅遊商機，近期市場上最新的旅遊信用卡為台灣樂天信用卡公司1月推出的「Panda J卡」，樂天信用卡指出，日本、韓國、泰國位居台灣民眾前6大熱門旅遊地，針對日韓泰推出加碼最高5%現金回饋。

樂天信用卡透露，Panda J卡上市首月申辦進件數約1萬件，期望近年內能衝到15萬張的發卡目標。

國銀推出旅日信用卡或相關活動百家爭鳴，如何讓消費者結帳時能不假思索直接掏出來刷成為關注焦點。樂天信用卡表示，Panda J卡簡單易懂的現金回饋邏輯，能讓消費者不需費神直接刷。

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國泰世華銀則是從客戶偏好與需求出發，其中在「趣旅行」權益中涵蓋消費者一切出國消費所需，例如航空公司、住宿飯店與旅行社等。另外推出「旅日優惠口袋」囊括各種日本購物藥妝、電器、百貨等特定品牌的刷卡加碼。

國泰世華銀指出，隨日本賞櫻季節即將到來，預期訪日旅客將大幅增加，更能助攻信用卡業績表現。（編輯：林淑媛）1140216