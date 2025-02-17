外資買超247.27億元 搶進金融股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北17日電）台股今天上漲352.72點，收在23505.33點，站上所有均線，成交值新台幣3634.21億元。外資買超247.27億元，買超前10名中以金融股居多。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股今天由電子股領漲，傳產股也展開反彈，金融股延續盤堅走勢，盤面結構好轉。

黃國偉說，市場對於美國關稅利空有逐步淡化情況，指數挑戰上檔壓力區；不過，關稅隱憂依然存在，仍是市場矚目焦點，此外，輝達（NVIDIA）財報也是市場關注重點。

三大法人同步買超，外資及陸資買超247.27億元，投信買超46.27億元，自營商買超34.55億元。三大法人合計買超328.09億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名中以金融股居多，有凱基金、新光金、國泰金和中信金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其餘入列外資買超前10名還有復華台灣科技優息（00929）、鴻海、群創、台積電、群益台灣精選高息（00919）和復華富時不動產（00712）。

外資賣超前10名依序為華新、元大滬深300正2（00637L）、泰金寶-DR、華邦電、群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債（00945B）、凱基金乙特、中信NASDAQ（009800）、華東和亞光。（編輯：林家嫻）1140217