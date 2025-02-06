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外資買超29.77億元 搶進金融股

2025/2/6 17:36
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（中央社記者張建中台北6日電）台股今天上漲155.02點，收在23316.6點，成交值新台幣3316.27億元。外資買超29.77億元，買超前10名中以金融股居多。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，觀察台股在去年8月以前，指數以季線為低點，之後隨著季線與半年線接近，指數轉而以半年線為低點；指數雖數度跌破半年線，不過走勢並未轉空，依然收復半年線關卡。

黃國偉表示，近日台股反彈量縮，量價結構欠佳，難以確認未來走向，美國川普政府關稅政策是近期市場關注焦點。

三大法人同步買超，外資及陸資買超29.77億元，投信買超27.86億元，自營商買超16.71億元；三大法人合計買超74.34億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名以金融股居多，有富邦金、新光金、中信金和第一金。

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除金融股外，外資買超前10名還有復華富時不動產、元大航太防衛科技、群益台灣精選高息、華邦電、京元電子和復華台灣科技優息。

外資賣超前10名有元大滬深300正2、友達、泰金寶-DR、群創、鴻海、聯電、國泰永續高股息、元大台灣50、陽明和神達。（編輯：張均懋）1140206

黃國偉
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