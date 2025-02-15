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川普政策變數 法人：台股先看傳產、觀望科技股

2025/2/15 10:53
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（中央社記者潘智義台北15日電）美國總統川普再提台灣搶走美國晶片生意，台積電跌勢帶動台股14日下挫246點。法人認為，川普政策未定，投資人不妨對科技股先觀望，考慮具重建題材的傳產股。

美國公布1月零售銷售欠佳，華爾街股市14日收盤漲跌互見，道瓊工業指數終場下跌165.35點，或0.37%，收在44546.08點；標準普爾500指數下跌0.44點，或0.01%，收在6114.63點；以科技股為主的那斯達克指數上漲81.13點，或0.41%，收在20026.77點：費城半導體指數上漲4.556點，或0.09%，收在5160.941點。

川普（Donald Trump）再點名台灣搶走美國晶片生意，牽動台積電14日股價收跌2.75%，台股終場下跌246.8點，收在23152.61點，跌幅1.05%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，川普政策不定，壓抑科技股表現，投資人可以暫時先考慮非電子股，如加薩走廊或烏克蘭戰後，或是美國加州大火重建題材帶動的傳產股。

黃國偉指出，川普一下講狠話，一下又緩和，大家不清楚哪句話才是真的，投資人不知道如何判斷買賣時機，指數呈現箱型整理。雖然指數往上不易，往下也難測，但在經濟基本面仍佳的情況下，還是可樂觀期待。

他直言，川普目的不是提高關稅，而是藉關稅達到其他目標，如在美製造提供就業等；否則，若真的走到大幅提高關稅這一步，加、墨、歐盟及中國也反制，全球都將陷入貿易量大減，甚至經濟崩盤的局面，沒有贏家。

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萬寶投顧董事長朱成志接受電訪指出，川普的政策不定，直接讓台積電股價「卡住了」，但中小型股卻有表現空間，從台股集中市場跌勢遠大於以中小型股為主的櫃買市場即可看出。

朱成志表示，觀察從川普就任，中國DeepSeek影響人工智慧（AI）產品，中國股市及港股在2月轉強，港股與台股的差距已不到千點。既然現階段台積電股價不動，投資人就先留意本土資金進出的其他股票。（編輯：楊蘭軒）1140215

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