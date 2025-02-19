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美股收紅 法人：台股守住短期均線仍偏樂觀

2025/2/19 08:37
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（中央社記者潘智義台北19日電）台股18日創農曆年開紅盤以來新高，美股接著收紅，法人認為，產業基本面不錯，只要短期均線不破，走勢仍然偏向樂觀。

投資人擺脫全球貿易和通膨方面的不利因素後，美股4大指數收盤前一刻同步走揚，其中標普500指數甚至再寫收盤新高。道瓊工業指數小漲10.26點或0.02%，收報44556.34點；標普500指數上漲14.95點或0.24%，收在6129.58點；那斯達克指數揚升14.49點或0.07%，收20041.26點；費城半導體指數挺升86.91點或1.68%，收5247.86點。

台股18日上漲160.78點，收在23666.11點。

證券分析師簡伯儀接受電訪表示，台股18日收盤創農曆新年開紅盤以來新高，均線架構呈現多頭排列，且櫃買中心中小型股強勢，使市場偏多看待。尤其農曆年後中小型股輪動，只要上漲家數多於下跌家數，且5日均線不破，台股便可望維持偏多氣氛。

簡伯儀指出，台積電支撐大盤，不論美國總統川普（Donald Trump）對台積電提出的要求最終如何，但半導體需求續熱，加上俄烏和談現曙光，重建概念股也有表現機會。

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面板背光模組廠中光電18日舉行線上法說會，公布2024年歸屬母公司股東淨利新台幣8.2億元，較2023年減少41%，2024年每股盈餘2.1元；總經理林惠姿表示，雖然越南廠生產時程遞延，但今年第1季產能滿載，若有需求不排除擴充第2期產能。

新唐科技總經理楊欣龍18日在線上法說會表示，今年營運展望審慎樂觀，車用市場可望回穩，電腦產品業績也將持續成長。（編輯：楊凱翔）1140219

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