全球最大無人機展移師歐洲 台灣團隊拓國際合作

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（中央社記者吳家豪台北19日電）XPONENTIAL無人機展是全球最具影響力的無人機與自動化系統展會，過去40多年都在美國舉辦，今年首度移師歐洲，台灣團隊共有25家廠商、83名代表與會，並參加台灣館開幕儀式。

台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）今天發布新聞稿表示，TEDIBOA主席暨漢翔公司董事長胡開宏率領產發署、工研院、聯盟廠商與組織協會等組成的TEAM TAIWAN無人機團隊，2月18日起連續3天在德國參加無人機展，共同將台灣無人機產業推向國際。

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胡開宏致詞指出，本次XPONENTIAL Europe展覽，是台灣無人機聯盟今年全球布局計畫的第一站，會把握機會，讓全球客戶看見台灣無人機產品的高品質、高技術、高競爭力，並拓展與國際市場合作關係。

XPONENTIAL Europe無人機展的展品範圍囊括整機、零件、系統等，設有系列論壇，探討歐洲未來多樣化無人機應用的可能性。台灣代表團聚焦於長航時無人機、無人機反制系統、通訊模組、飛控晶片及光學酬載等關鍵技術。（編輯：張均懋）1140219