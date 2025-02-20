北台灣10大代銷2024接案年增近3成 海悅16連霸

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（中央社記者何秀玲台北20日電）住展雜誌統計2024年北台灣10大代銷的住宅產品接案狀況，接案量依序為海悅、新聯陽、甲山林、新理想、創意家、新高創、信義、聯鑫、漢華、甲桂林；前10大代銷總接案量為新台幣6523.3億元，年增27.2%。

住展雜誌統計，2024年代銷前3名，冠軍為海悅，住宅案總接案量1694億元，連續16年奪冠；第2名為新聯陽，住宅案總接案量1410.4億元，季軍為甲山林，住宅案量為967億元。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，2024年上半年房市欣欣向榮，推案順銷，代銷業者大嘗甜頭，紛紛搶接大案，創造量體，雖下半年銀行房貸緊縮、央行推新一波打炒房政策，逆轉市場信心，但早已承接規劃的新案難以說停就停，持續累積案量。

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他表示，此次奪下冠亞軍的海悅、新聯陽指標案不乏在房市冷氣團中登場，展現接案實力外，指標大案量多價高，也只有老字號大代銷能更具銷售信心。

展望今年，陳炳辰分析，房市狀態動盪，代銷將面對建商開價不讓步，買方不降不進場的雙重壓力，考驗銷售技巧、與建商默契、對市場風向掌握度，以及自身資產實力。是否會有代銷遭中途汰換，或是更積極的生力軍崛起，為可注意之處。（編輯：楊蘭軒）1140220