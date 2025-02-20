中華電研發全光網路跨雲技術 導入自有AI機房

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（中央社記者江明晏台北20日電）中華電信今天宣布，旗下研究院研發創新全光網路跨雲技術，為台灣首家獲得IOWN全球論壇概念性驗證認證的企業，結合全光網路，傳輸時間大幅縮短近95%，也降低能耗，未來將應用此技術於自有AI機房。

中華電信今天發布新聞稿指出，旗下研究院近期發表「基於長距離RDMA（Remote Direct Memory Access）的創新跨雲低延遲傳輸架構」，為台灣首家獲得IOWN全球論壇（Innovative Optical and Wireless Network Global Forum）概念性驗證認證的企業。

中華電信表示，於新世代全光雲網技術領域已與NTT、Fujitsu等國際大廠具相當實力，對於推動IOWN高速、低延遲、低耗能的網路系統架構有具體貢獻。

中華電補充說明，此項技術以遠端直接記憶體存取技術（RDMA）與全光網路（All-Photonics Network, APN）結合，光傳輸環境大幅降低資料傳輸過程中CPU負擔，進而減少資料傳輸延遲與設備能耗，相較傳統網路技術，本技術可於100Gbps光網路環境中，限制相同的耗能條件下，將傳輸時間大幅縮短近95%，對未來創新應用的發展是更好的基礎。

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中華電表示，因應AI發展帶動大量訓練與推論跨雲流量及用電需求，中華電信將應用此技術於自有的AI機房，並結合全光網路建設，可強化資料隱私保護，也有效降低耗電量。

中華電信研究院長蘇添財表示，中華電信於2024年與日本NTT共同完成全球首例台日跨國全光網路的開通，此次的跨雲技術認證結果，對台灣發展主權AI所需的基礎網路設施，將有大助益。（編輯：張均懋）1140220