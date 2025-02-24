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台股跌164.94點

2025/2/24 13:46
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（中央社台北24日電）台北股市今天開低走低，收盤跌164.94點，為23565.31點，跌幅0.70%，成交金額新台幣3618.85億元。

加權指數開盤為23573.80點，盤中最高23605.22點，最低23461.43點；不含金融股指數20575.88點，跌148.49點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.43%、食品股跌0.41%、塑化股漲0.75%、紡織股跌0.77%、機電股跌1.05%、造紙股跌0.63%、營建股漲1.10%、金融股跌0.51%。

委買張數2240萬3377張，委賣張數1244萬7961張，成交張數700萬3518張。

收盤時上漲446家，下跌502家，持平111家。

成交量前5名個股為元大台灣價值高息、華新、群益優選非投等債、富邦恒生國企正2、華邦電。

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漲幅前5名個股為慧洋-KY、裕民、四維航、華晶科、光麗-KY。

跌幅前5名個股為AES-KY、富采、漢平、偉聯、商億-KY。1140224

#台北股市
#華邦電
#慧洋-KY
#金融股
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