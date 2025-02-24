中華電攻通訊診療 林榮賜：全台萬間診所為潛在客戶

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（中央社記者江明晏台北24日電）中華電信攜手醫師公會全聯會打造台灣智慧醫療大聯盟，提供全台基層院所通訊診療、在宅急症照護等解決方案，總經理林榮賜表示，中華電智慧醫療已有上百個案例落地，全台上萬間西醫診所都是「潛在客戶」。

因應全球數位化時代來臨，COVID-19疫情加速遠距通訊診療發展，響應健康台灣智慧醫療政策目標，醫師公會全聯會今天攜手中華電信、玉山銀行及資拓宏宇共同舉辦「健康台灣智慧醫療大聯盟記者會」，提供全台基層院所通訊診療、在宅急症照護、雲端HIS等解決方案。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，此次大聯盟合作案，考量中華電信網路優勢，並研發專為基層醫療院所打造的視訊看診平台，協助導入視訊看診服務。

林榮賜表示，視訊看診平台包含雲端即時錄影、符合資安規範、貼近實體門診流程等，醫師只需簡單設定即可使用，降低轉型門檻，也可應用於在宅急症照護，突破地域限制，延伸至每一位需要的病人；而符合通訊診療條件的民眾無需下載APP，即可透過簡訊傳送的專屬診間連結進行視訊看診。

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另外，中華電表示，子公司資拓宏宇開發的雲端HIS系統「診所雲」服務，整合基層診所需要的軟、硬體系統功能，使診所內各式量測設備形成小型智慧物聯網，提供掛號、門診、批價、申報基礎功能，也能進階提供診所人事排班、績效管理與初階營運報表，讓資源達到最佳配置，當診所服務通路擴張時，也能使用同一套系統管理。

林榮賜表示，中華電積極布局智慧醫療，已經有超過100個案例落地，全台西醫診所可能有超過1萬個，這些都是「潛在客戶」，會和全聯會合作大力推動，等到未來政府電子處方籤繼續推動，看完診的病人就可以在附近藥局領藥，串連整個智慧醫療生態系，有望帶動中華電智慧醫療落地案例繼續倍增。（編輯：林家嫻）1140224