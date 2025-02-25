AI需求續強 1月工業生產指數年增5%連11紅
2025/2/25 16:14
（中央社記者劉千綾台北25日電）人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，推升資訊電子產業生產動能，經濟部今天公布1月工業生產指數為96.31，年增5.07%，其中製造業生產指數96.4，年增5.29%，指數皆為歷年同期次高、連續11個月正成長，
經濟部今天公布1月工業生產指數統計。資訊電子產業方面，電子零組件業年增16.67%，其中積體電路業生產指數創歷年同期新高，年增22.92%，主因受惠高效能運算與AI應用需求強勁，帶動12吋晶圓代工持續增產。
此外，受惠AI應用持續擴展，以及雲端資料服務需求熱絡， 加上半導體產業投資動能續增，推升電腦電子產品及光學製品業生產指數創歷年同月新高，年增14.78%。（編輯：楊蘭軒）1140225
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