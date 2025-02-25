手搖飲跨足旅館業 巨宇翔：打造餐飲旅集團

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（中央社記者江明晏台北25日電）手搖飲集團巨宇翔跨足旅館業，今年首季將完成6家旅館營收認列，計畫插旗越南、日本大阪等市場，加上手搖飲事業在美國、越南繼續擴張，下半年也將啟動餐食連鎖布局，估全年茶飲、餐旅營收占比各占5成。

經營自創手搖飲品牌「薡茶」的巨宇翔今天召開媒體交流會，宣布正式跨足旅館業，去年8月成立台灣100%持有的子公司巨宇勝公司，11月收購淶滬文旅與展旺公司旗下澧饗餐旅業務，今年首季將完成6家旅館營收認列，並規劃於年底前擴張旅館版圖至10家。

巨宇翔表示，「薡茶」品牌在海外展店，未來集團也會將旅館版圖延伸到海外，預計插旗越南、日本大阪等市場；盼在手搖飲市場日趨競爭下，試圖打造新的成長曲線。

手搖飲事業方面，巨宇翔表示，「薡茶」目前全球總店數約250家，以美國與越南為主力市場，合計占整體營收比重達8成，面對全球通膨使民生消費力下滑，低價品牌於東南亞市場搶市，巨宇翔不打低價戰，今年2月於美國猶他州鹽湖城再開新門市，總計在鹽湖城已插旗5家門市，將持續深耕美國市場，從美西往美東、南美市場持續展店。

巨宇翔董事長許維翔表示，薡茶從台灣出發拓展海外，以輕資產運營模式推廣加盟，目標打造成結合餐、飲、旅的觀光集團，預計下半年啟動國內連鎖餐廳業務挹注，巨宇翔力拚全年營收、獲利雙升，全年營收占比估計是茶飲、旅館、餐食各占5成、4成、1成。

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巨宇翔總經理蔡政豪表示，台灣國旅產業疫後復甦，旅宿需求也逐步開展，看好週末小旅行、演唱會與熱門球賽等商機，以輕資產模式提供旅宿客房服務，目前旗下有6家旅館已陸續併入子公司業務，今年將持續關注新的旅館標的，將旅館版圖擴張至10家。

巨宇翔說明，去年11月收購澧饗餐旅事業集團所屬餐旅業務，今年1月已認列淡水淶滬文旅酒店、嘉義輕行旅與嘉義行藝文旅、台南行旅與高雄行旅等5家旅館營運收入，1月合併營收新台幣1869萬元，年增率74.08%，第1季將再併入日月潭淶滬文旅酒店，完成6家旅館營運收入挹注，超前部署來台旅遊觀光商機，全年旅館營收爭取雙位數成長。（編輯：林興盟）1140225