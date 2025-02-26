國產署鄰近大巨蛋原址改建 工程造價近17億116年開工

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（中央社記者張璦台北26日電）鄰近台北市大巨蛋的財政部國產署原址（仁愛段基地）改建案，歷經8度流標後終於決標。國產署今天與民間得標廠商台境簽約，台境將在基地興建2棟大樓，總工程造價約新台幣16.75億元，預計民國116年6月開工、121年2月遷入，為目前中央部會首宗危老改建案。

為解決辦公廳老舊、建物耐震能力不足問題，財政部國有財產署規劃原址改建，改建案今年1月決標，由台境企業股份有限公司得標，國產署今天與台境舉辦合作開發案簽約儀式。

財政部次長李慶華致詞時表示，以往政府興建辦公廳舍大都以編列預算方式辦理，但由於興建費用高昂，通常須分年編列、經過很多階段，且與各項政策推動常有排擠效應，預算編列相當不易。

李慶華指出，國產署近年積極從租、售業務轉型到開發面向，107年間與華固建設公司共同完成位於景美的財政部財訓所合作開發案，活化開發大面積閒置國有土地，讓財政部擁有一個新穎、安全及舒適的辦公空間。

李慶華表示，這種合作開發模式，有效引進民間資源參與公共建設，由合作廠商興建政府辦公廳舍，另外提供國有土地以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物，政府可取得辦公廳舍、收取權利金及地租，亦可增加民間投資管道，是公私雙贏的作法。

李慶華指出，這次的國產署原址改建合作開發案又更為困難複雜，財訓所合作開發案基地都集中在景美地區，此案則是3宗基地分別坐落在台北市大安區、南港區與中山區，為全國首案的異地地上權合作開發模式。

李慶華說，此案從110年至113年間歷經8次流標，但在國產署努力下，最終於今年順利決標，後續將由台境團隊與國產署共同努力合作，讓國產署新大樓成為台北市光復南路的新面貌。

國產署長曾國基表示，此案依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請獎勵容積，興建的辦公廳舍將提供國產署及交通部觀光署進駐使用，為目前中央部會首宗危老改建案，期盼此案如期、如質完成，成為公私合作開發國有土地的新典範。

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據台境團隊規劃，仁愛段基地將興建2棟大樓，分別為地上16層、地上11層，地下均為3層，總工程造價約16.75億元，預計116年6月開工、120年3月取得使用執照、121年2月遷入。

此外，國產署提供的南港段、中山段等2處位於台北市區精華地段的基地，以設定地上權方式供台境興建、營運自有建物。根據台境團隊規劃，預計在中山段將興建地上權住宅產品，南港段則是開發企業總部辦公大樓。（編輯：蘇志宗）1140226