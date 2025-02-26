工具機展3/3登場 逾千家大廠參與估吸引5萬參觀者

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（中央社記者劉千綾台北26日電）2025年台北國際工具機展TIMTOS即將登場，貿協表示，來自18個國家與地區、超過1000家廠商參展，包括友嘉、東台和上銀等指標大廠，匯聚上中下游產業鏈，使用逾6100個攤位，預期吸引國內外5萬名參觀者。

由外貿協會與機械公會共同主辦的台北國際工具機展（TIMTOS）將於3月3日至8日登場，貿協今天發布新聞稿表示，今年TIMTOS以「Integrate to Innovate」（整合創新、智造未來）為展覽主軸，聚焦AI與機器人、未來智造及節能永續3大主題。

貿協表示，今年展覽匯聚上中下游產業鏈，包含整機到周邊零配件的指標大廠，像是友嘉集團、東台集團、永進機械、台中精機、慶鴻機電、百德機械、上銀集團、大銀、油機、台達電等國內工具機廠商，以及德國西門子、海德漢、日本發那科、美捷科MAZAK及三菱等國際大廠。

此外，瑞士、德國、美國等工具機大國也籌組國家館，展示最新趨勢產品、技術及智慧製造解決方案。

適逢TIMTOS第30屆，貿協首次推出「TIMTOS Keynote &Forum」活動，上午場Keynote邀請國內外產業領袖探討智慧製造的未來趨勢，由來自日本機械元件THK集團董事長兼執行長寺町彰博，及代表台灣產業先驅的達明機器人執行長陳尚昊分別發表主題演講。

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下午場Forum則由東京精密、友嘉集團、德國西門子、上銀科技等指標廠商，解密產業未來製造不可或缺的競爭優勢，帶領全球產業因應AI與智慧製造，驅動工具機產業升級與變革。

貿協表示，TIMTOS引領全球工具機產業開創半導體、電動車、醫療、航太與綠能等5大應用領域，是全球最具指標性的智慧製造與工具機展，展覽期間也辦理「Dr.Net Zero」碳諮詢、智慧製造主題導覽等ESG相關系列活動，進行經驗分享與交流，探討智慧與綠色製造的未來趨勢。（編輯：張均懋）1140226