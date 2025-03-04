台積電開盤失守千元大關 台股早盤重跌近400點

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（中央社記者曾仁凱台北4日電）美國總統川普3日宣布，對加拿大及墨西哥課徵25%關稅措施將於4日生效，造成美股大跌，台積電今天開盤股價重挫失守千元大關，拖累台股走勢。至9時5分，加權指數下跌396.75點，至22359.50點。代表中小型股票的櫃買指數也下跌。

3大權值股全線下挫，台積電最多下跌24元至996元，失守千元大關；鴻海最多下跌5元至165元；聯發科最多下跌35元至1435元。

美國科技股持續修正，輝達（NVIDIA）3日股價暴跌8.69%，台積電ADR也下挫4.19%，皆跌落至今年新低，拖累台股今天開盤表現。

另外台積電董事長魏哲家與川普3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。市場持續消化此事對於台積電的整體影響。（編輯：林家嫻）1140304

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台積電開低跌破1000元大關 市值滑落至25.82兆元

（中央社記者張建中新竹4日電）台積電今天股價持續走跌，開盤跳空摜破1000元大關，達996元，下跌24元，市值滑落至新台幣25.82兆元，影響大盤193元。



美國總統川普表示，對主要貿易夥伴墨西哥和加拿大課徵25%關稅的措施將生效。衝擊美股3日重挫，道瓊工業指數下挫649.67點，那斯達克指數下挫497.09點。



台積電美國存託憑證（ADR）延續疲弱走勢，下跌7.56美元、跌幅4.19%。台積電今天股價同步走弱，開盤跳空達996元，創3個多月來新低，下跌24元，市值滑落至25.82兆元，影響大盤約193點。



川普和台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元，擴大投資包含興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心。（編輯：林家嫻）1140304