日經：日本NEC開始提供台灣及印度企業5G科技

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（中央社巴塞隆納5日綜合外電報導）日本電氣公司（NEC）高層告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia），NEC已開始向印度及台灣企業提供5G無線網路科技。

NEC執行役山品正勝（Yamashina Masakazu）於本週在西班牙巴塞隆納舉行的「世界行動通訊大會」(Mobile World Conference）受訪時透露了相關協議。

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山品正勝指出，NEC已與印度塔塔集團（Tata Group）旗下電信設備子公司Tejas Networks等企業簽署了合約。

據報導，NEC側重於虛擬化5G網路，此種網路透過軟體執行由基地台負責的數據控制及處理。（譯者：陳正健）1140306