遠傳射3箭今年再拚高峰 徐旭東喊加深AI化
（中央社記者江明晏台北2025年3月3日電）遠傳今年將射出3箭，以「合併效益再擴大、擴展數位服務版圖、加深AI智慧化」3大策略進行布局，盼透過3箭齊發，實現精實成長，今年營運可望再攀新高。
遠傳集團今天與媒體交流，董事長徐旭東表示，遠傳要不斷創新成長，因科技變化太快了，要不斷加深AI化，新的一年遠傳會再挑戰營運新高。
展望2025年，遠傳總經理井琪今天表示，將以「合併效益再擴大、擴展數位服務版圖、加深AI智慧化」3大策略進行布局，盼透過3箭齊發，進一步實現精實成長。
井琪表示，與亞太電信的合併效益已收到成果，會再擴大加持成長動能，隨合併綜效與數位轉型需求，將驅動固網IDC業務持續成長，為企業客戶提供數位基礎設施。此外，遠傳將擴大價值競爭，開發符合市場需求的新通訊產品與服務。
在擴展數位服務版圖方面，井琪表示，將升級遠傳心生活App，打造一站式數位服務平台，開發食衣住行、娛樂、健康、理財等多元生活服務應用，今年營收要破新台幣百億元，ICT、雲端等企業相關收入已有百億元規模。
井琪指出，將導入AI技術內外兼修，提升企業營運效率與創新應用開發，內部將加速員工採用AI工具，外部則持續聚焦智慧資通訊4大核心業務，包括智慧城市、智慧醫療、數位轉型服務及企業通訊服務。
對於美國總統川普上任後，關稅戰再起的看法，徐旭東表示，還是要看川普的政策會怎麼變化，由於抓不準川普會走哪條路，造成市場心理不安，若一下子實施25%關稅，很多企業會吃不消，遠東集團旗下企業目前還沒有海外擴產計畫，還要繼續觀察市場變化。
對於全球景氣，他說，台灣目前出口表現無明顯下滑，未來趨勢要繼續看，半導體雖有關稅議題籠罩，但仍維持一定需求，未來兩個季度可以持續觀察。（編輯：張均懋）1140303
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