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世界行動通訊大會 合勤秀新一代寬頻連網解決方案

2025/2/26 17:53
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（中央社記者潘智義台北26日電）網通廠合勤控今天宣布將在西班牙巴塞隆納舉辦的世界行動通訊大會，展示新一代完整的「局端到用戶端」寬頻連網解決方案。

合勤說明，參展解決方案以超高速、低延遲及永續為核心理念，涵蓋最新5G固定無線接取（FWA）、Wi-Fi 7及未來光纖技術，協助電信運營商加速布署次世代行動，以及無線寬頻網路服務。

合勤科技鎖定5G FWA 全室覆蓋的行動連網，及靈活布署選擇，將展出新一代5G 3GPP Release17解決方案，涵蓋戶外型與室內型路由器，並搭載三傳輸天線（3TX）、L4S（低延遲、低封包遺失、可拓展吞吐量）及上行鏈路傳輸切換（Switched uplink）技術，有效提升頻寬，降低延遲。

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結合Wi-Fi 7 Mesh延伸器，合勤說明，推出5G固定無線接取（FWA）解決方案，滿足電信運營商在次世代寬頻布建上的超高速、低延遲，與全室覆蓋需求。設備的靈活安裝設計協助電信運營商在不同環境需求，快速布署 5G FWA服務。

另外，合勤解釋，Wi-Fi 7具超高速、低延遲的無線全室覆蓋效果，隨著電信運營商積極布建光纖及5G FWA等寬頻基礎建設，推動用戶對無線端設備的高效能需求。Wi-Fi 7具高頻寬、低延遲特性，使其成為運營商5G FWA或光纖寬頻服務的最佳無線方案首選。（編輯：翟思嘉）1140226

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