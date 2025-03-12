遠傳：備戰6G 向3GPP提頻譜及資安建議

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（中央社記者江明晏台北12日電）全球行動通訊盛會MWC甫落幕，遠傳高層分享，5G開台已快5年，全球都在思考如何讓5G應用推陳出新，提升體驗，遠傳也積極備戰6G，向國際組織3GPP提出頻譜和資安建議，看好「6G原生DNA就是以用戶體驗為出發」，AI、無處不連都是特點。

2025全球行動通訊大會（MWC）落幕，遠傳由技術團隊領軍參與，遠傳網路技術暨營運群執行副總經理郭峻杰、遠傳網路技術暨營運群區域維運處副總經理盧祖耀今天向媒體分享觀察。

遠傳積極備戰6G，郭峻杰表示，身為全球通訊標準制定組織3GPP的會員，持續掌握6G脈動，已提出頻譜和資安建議。

他強調，「6G的原生DNA就是以用戶體驗為出發，AI、無處不連都是其特點」，未來人們即使在搭船、搭機、地面、外太空都會被連結。國際電信業者也指出，6G時代期望看到「天地融合、完整連線」，也就是「上天下海都能隨時連到網路」，涵蓋衛星通訊的非地面網路（NTN）被認為是關鍵。

郭峻杰也透露，台灣政府去年已在做6G頻譜諮詢，遠傳認為4GHz、8GHz和14GHz為適合頻段，但頻率干擾和頻率要多大多小，目前都有與大學單位合作實測，並和3GPP提案。

郭峻杰表示，5G開台已快5年，台灣滲透率目前大概是40%，全球電信業者不斷在思考，如何讓5G應用和服務連結，在應用上如何做到推陳出新，吸引消費者使用5G。

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他舉例，遠傳電信今年與愛立信在MWC共同展出「台北大巨蛋5G Advanced」差異化連接服務，下行速率可提升約198%，用戶可透過遠傳APP「一鍵升速」到5G。

盧祖耀補充，由於用戶對網路頻寬的需求，絕對不是固定不變，這樣的方案設計更能夠對應消費者需求，也能提升5G體驗，例如有用戶反饋，不少球迷在球場看現場比賽，同時間也透過網路追其他比賽直播，同時可結合AI預判用戶需求，主動告知大量升速選項，升級網路體驗。（編輯：林家嫻）1140312