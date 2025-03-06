川普汽車關稅暫緩、中國振興措施有望 亞股多收漲

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（中央社香港6日綜合外電報導）投資人樂見美國總統川普對加拿大、墨西哥加徵的汽車關稅延遲一個月實施，並期待中國將宣布大規模振興經濟措施，亞洲股市今天多收漲。

法新社報導，白宮昨天宣布，川普與斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）、福特（Ford）與通用汽車（General Motors）等美國「三大」汽車製造商磋商後，他決定，在美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）下進口的任何車輛享有一個月的關稅豁免。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）經濟學家柯任（Maeva Cousin）表示：「關於暫緩（徵收關稅）舉措將涵蓋哪些產品，我們幾乎沒有細節，是只適用成品車或也包括汽車零組件？不過鑑於這個產業價值鏈在整個北美洲的整合程度非常高，這項決定並不令人驚訝。」

川普昨天宣布延後實施關稅，提振全球市場與汽車產業，上海、東京和首爾股市今天收高，港股收盤漲幅逾3%。

中國當局昨天在年度的全國人民代表大會開幕式宣布，今年經濟成長率目標為5%左右，中國股市對此反應良好。

北京當局也罕見宣布積極財政政策，今年赤字率調升至4%左右。投資人盼望，中國政府將公布大規模財政振興政策。

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SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出，經濟成長率「達到5%的承諾代表一件事：更多振興措施將出爐」。

雅加達、馬尼拉股市收漲逾1%，新加坡、威靈頓股市也微幅收高；雪梨和台北股市收盤則略微下滑。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1140306