財劃法會議3共識 多數縣市支持財部統籌稅款分配規劃

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（中央社記者蘇思云、張璦台北6日電）財政部今天召開財劃法徵詢會議，針對地方政府之間的統籌稅款分配指標與權重，提出初步規劃，將分為財政努力、基本建設2大類，獲多數地方政府支持，同時，擴大統籌稅款規模，以及事權需與財權相符並搭配調整，也是會中共識。

主計總處則說明，財劃法修正後，勢必影響計畫型補助款。

行政院2月底對財劃法修正案提出覆議，財政部今天下午召開「各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議」，由財政部長莊翠雲與行政院主計總處主計長陳淑姿共同主持，邀地方政府代表開會，多數縣市派人參與，僅新竹縣市、苗栗及南投縣未派人參加，但部分未與會者有提出書面意見。

財政部晚間舉行記者會說明，歸納會議中3點較具共識部分。財政部國庫署長陳柏誠表示，第1，與會專家與地方政府代表多主張「財權」要隨「事權」調整，不過，地方政府對事權調整也充滿不確定性，希望中央盡快提出相關規劃跟地方討論。

陳柏誠表示，第2，財政部提出初步規劃，地方政府之間的統籌稅款分配指標（即水平分配），將分為2大類，包含「財政努力」與「基本建設」。

首先，財政努力方面，營利事業營業額權重20%、財產稅努力65%、非稅收入努力15%。其中，財產稅努力、非稅收入努力相關指標，將以人均實徵數和人均收入數為調整係數，避免財政規模小、分配金額卻過高的情形。

再者，基本建設方面，土地面積權重30%、人口數30%、工業人口20%、農林漁牧人口10%、農林漁牧產值10%。其中，除離島土地及人口以2倍計算，為反映地方施政需求，65歲以上及14歲以下人口以1.2倍計算，平均每戶可支配所得也會納入調整係數；林業用地、國土保安及生態保護用地部分，採打折計算，農牧用地則以1.5倍計算。

陳柏誠表示，僅台北市、新竹市表態支持立法院三讀版本，新北市希望能提供設算分配後的結果，才能表達意見，多數地方政府都支持財政部規劃，其餘地方政府也無意見。

第3，統籌稅款分配方式部分，多數學者專家及地方政府都認同，應擴大統籌稅款規模，以提升地方財政自主；此外，應優先滿足基準財政收支差額及搭配財源保障機制，並適度納入財政努力誘因機制及考量基本建設需求，以落實調劑地方財政盈虛與均衡區域發展目的。

媒體關注哪些事權可能調整，以及是否可能影響中央對地方補助款，主計總處公務預算處處長許永議表示，陳淑姿會中提到，中央很難維持原有業務，必須要先自保維持正常運作，勢必影響補助款，會先從計畫型補助款做檢討。計畫型補助款在114年度總預算為2410億元，如果含特別預算共2910億元，例如TPASS、育兒津貼、租金補助等勢將受影響。

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至於可能影響多少計畫型補助款，許永議表示，仍要看最後釋出金額規模，再來做盤整。

媒體關注如果覆議案沒有通過，是否還會提新的財劃法修法版本，陳柏誠表示，不預設任何結果，但會做好相關準備。（編輯：潘羿菁）1140306