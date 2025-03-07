AI點火 財部估首季出口上看1226億美元寫同期最強

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（中央社記者張璦台北7日電）受惠AI商機動能不墜，以及廠商因應美國關稅政策變數而提前拉貨，台灣前2月出口衝上800.2億美元、創同期最高。財政部官員表示，在AI基礎建設、終端應用愈趨普及之下，有助推升台灣高階晶片、伺服器拉貨，預估第1季外銷將創歷年同期最強表現，規模上看1226億美元。

財政部今天公布2月出口413.1億美元、創歷年同月最佳，在春節落點不同的影響之下，年增率擴大至31.5%，連16紅；前2月出口800.2億美元、亦寫同期最高水準，年增16.8%。

財政部統計處長蔡美娜指出，2月外銷首見超過400億美元水準、優於預期，且前2月表現亦佳，可謂是「淡季不淡」，對於這種明顯不同於以往季節性走勢的外銷節奏，主要有2大因素。

蔡美娜分析，首先，人工智慧（AI）高效能運算等新興運用商機只增不減；再者，美國關稅政策的變數引發一些客戶提前拉貨，相關效應持續發酵中。

她指出，由於今年2月工作天數較去年2月多，主要11大出口貨類全面正成長，其中表現最好的仍是資通與視聽產品，2月出口值140.7億美元、創下新高水準，年增65.5%；其餘增幅超過2成的貨品，包含電子零組件年增24.6%、電機產品年成長23.5%、礦產品則增加22.4%。

蔡美娜表示，若進一步檢視前2月情況，11大出口貨類呈現5升、6降，宛如「東山飄雨、西山晴」，其中主力的資通與視聽產品、電子零組件均呈正成長格局，兩者前2月外銷金額共549.9億美元、寫同期新高，年增27.7%。

蔡美娜指出，電機產品受美國近年推動製造業復興、電網升級，加上電動車產業以及資料中心等建設，帶動變流器、鋰離子蓄電池、光纖電纜等相關貨品的外銷，使電機產品前2月出口年成長幅度達11.8%。

傳產貨類方面，蔡美娜表示，表現相對突出者為機械，因為生產半導體的機械對東協、中港、日本的出貨都上升，挹注前2月出口年增2.8%；不過，礦產品、化學品持續受到國際原油行情回落、海外同業低價競爭，加上整體市況偏弱等因素的牽制，前2月出口分別減少8.4%、7.7%。

展望出口後市，蔡美娜說，主計總處在2月底公布最新預測，上修今年全年度出口成長率到7.1%，主要是考慮到目前美國加徵關稅的措施傾向是採分段實施，在此假設前提之下，對各國經濟衝擊仍相當可控，預期全球經濟成長可以維持平穩。

同時，蔡美娜指出，AI驅動的產業典範轉移亦趨明朗，不管是AI基礎設施加速布建，或是PC、智慧型手機等邊緣AI裝置，也可能愈來愈普及，有助推升對台灣高階晶片、伺服器等品項的需求。

反映在數據上，蔡美娜表示，3月出口雖可能因為基期偏高而短暫落入年減，介於年減1%至年增2%之間，但規模值仍將站穩400億美元，預期落在414億至426億美元，有望驅動今年首季出口寫歷年同期最強表現，預估規模落在1214.2億至1226.2億美元之間，年增幅介於10%至11.2%。

媒體關切3月外銷是否可能持續受惠於提前拉貨，蔡美娜說，仍難以預測，需繼續觀察，不過，面板、IC設計、機械等部分領域業者確實有表達提前拉貨效應。

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至於台積電擴大赴美投資後對台灣整體出口是否會造成衝擊，她表示，短期應不至於有影響，因為市場對台灣高階晶片需求仍大，長期影響則要進一步觀察。

此外，由於科技產業鏈國際分工帶動積體電路與資通產品進口續增，加上半導體設備投資強勁，原物料庫存回補需求，以及春節落點不同，使台灣2月總進口年增47.8%。（編輯：潘羿菁）1140307