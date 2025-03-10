經部：賴建信升任次長 督導能源水利國營事業業務

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（中央社記者劉千綾台北10日電）經濟部常務次長連錦漳3月初退休，經濟部今天表示，經行政院核定，由水利署長賴建信陞任，協助督導能源、水利及國營事業重點業務，加速推動第二次能源轉型。

經濟部今天發布新聞稿表示，賴建信為國立中興大學水土保持學系博士，在水利署從基層工程員做起，曾任水利署科長、水利署中區水資源局主任工程司、水利署工程事務組長、水利署南區水資源局長、水利署主任秘書及副署長等職務，並自105年11月11日起擔任水利署署長迄今。

經濟部表示，賴建信擔任水利署長任內秉持「創新來自傳統之純粹」的信念，領導員工做好每一件事，透過建立公開透明機制、建構風險管理制度、完備法令規定及拓展技術創新等方式，以逕流分擔、出流管制、在地滯洪、多元供水等具體措施，有效應對極端氣候下治水、抗旱與穩定供水的艱鉅挑戰。

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經濟部指出，賴建信透過積極的溝通協調，順利開徵耗水費，落實用水正義，同時也注重永續發展及國際合作，協助行政院水及流域永續推動小組推動韌性調適、於水利工程減碳上取得國際認證、完成國內首例造林碳匯專案註冊及與美國工兵團合作協議簽署等，成果斐然。

經濟部表示，部長郭智輝期許賴建信憑藉其卓越的領導管理能力及跨域執行力，協助督導能源、水利及國營事業重點業務，加速推動第二次能源轉型，支援產業接軌國際減碳趨勢，以持續提升國際競爭力。（編輯：潘羿菁）1140310