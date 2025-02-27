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經濟部次長連錦漳退休 惜別會力挺能源署

2025/2/27 20:15
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（中央社記者曾智怡台北27日電）經濟部能源署長游振偉等人疑涉小二甲光電弊案，遭監察院彈劾。即將退休的經濟部次長連錦漳今天表示，昨天聽聞此事流下眼淚，不捨同事「做到流汗被嫌到流口水」；他並為同事打氣，盼能源署在台灣能源轉型之路繼續努力往前衝。

經濟部能源署長游振偉、前組長林文信及台南市經發局前局長陳凱凌在台南市俗稱「小二甲」弊案中，涉嫌為太陽光電業者解套，有重大違失，昨天遭監察院彈劾，並移送懲戒法院審理。經濟部也報請行政院同意核可，將游振偉調離主管職轉任參事，署長由副署長李君禮代理。

經濟部今天為次長連錦漳舉行退休惜別會，連錦漳在致詞時回顧自身30多年的公務員生涯，也提到雖是以「生涯規劃」為由退休，實際上是身體健康因素，健檢都是「滿江紅」。

連錦漳也主動談及能源署官員遭彈劾案，他指出，雖然是擔任次長後才督導能源署，但過往就與能源署常有業務往來，昨天看到新聞後感到很難過，還流下眼淚，不捨同事「做到流汗被嫌到流口水」。

連錦漳表示，他要為同事打氣，「路遙知馬力、日久見人心，我支持你們，希望你們不要垂頭喪氣」，尤其能源轉型對台灣非常重要，盼能源署繼續努力往前衝。

郭智輝隨後上台強調，經濟部員工都非常優秀，然而一件事情有很多看法，「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」，監察院有其看法，但相信所有經濟部員工只要工作努力向上，「我當部長一定是全力支持」。郭智輝透露，3月4日將親赴能源署為大家打氣。

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郭智輝在惜別會上也透過人工智慧（AI）做詩送別連錦漳，內容是「錦程萬里自昂藏、漳水東流意更長、鴻業再興開遠境、圖南振翼向鵬翔」，祝福他的未來生涯規劃。

至於連錦漳退休後的次長懸缺，水利署長賴建信升任呼聲大，郭智輝則強調，包含能源署長、產業園區管理局長等人事案，仍待行政院核准，最快3月3日出爐。（編輯：林克倫、張若瑤）1140227

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