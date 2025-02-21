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智庫憂半導體先進製程缺水 水利署：已提前因應

2025/2/21 18:25
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（中央社記者曾智怡台北21日電）國科會旗下智庫DSET發布報告指出乾旱恐讓先進製程缺水。水利署回應，已提前因應，透過前瞻水環境及穩定供水建設，強化供水韌性，目前全台各地區均供給大於需求，也不會排擠民生及農業用水。

國科會轄下「科學、民主與社會研究中心」（DSET）昨天發布台灣半導體產業水電使用需求分析報告，指出乾旱恐讓先進製程缺水，並建議加強氣候風險評估及推動再生水等因應。

水利署透過新聞稿回應，台灣半導體及AI產業在全球發展扮演重要角色，水利署自民國102年起已與園區公會及半導體產業成立平台協助用水，目前全台3大科學園區已核定用水量為每天131.2萬噸，現況實際用水量每日63.3萬噸，尚有每日67.9萬噸餘裕水量。

另因應高科技產業生產所需綠色能源需求，水利署持續與地方政府、內政部合作推動16座再生水廠產水每日63.4萬噸，目前已完成桃北廠、水湳廠、永康廠、安平廠、鳳山廠、臨海廠等6案，再生水廠每日產水16.4萬噸，未來尚有10座。

水利署表示，落實產業用水優先使用再生水政策，以近期設置產業園區為例，包括新竹寶山擴建2期、中科擴建2期及高雄楠梓園區新增的產業用水都是規畫使用再生水，其再生水來源除了回收園區內工業廢水外，亦由區外民生汙水放流水回收再利用。

水利署補充，已持續檢討全國各區水資源經理基本計畫及各地區用水供需情形，強化多元水源開發、水庫清淤、自來水減漏、珍珠串計畫、供水管網改善及科技造水等工作，相關計畫包括三重及蘆洲供水管網改善、石門至新竹聯通管、大安大甲溪聯通管、台中至雲林供水管網改善。

以及油羅溪、大安溪、烏溪、荖濃溪伏流水、再生水廠（桃園、台中、台南及高雄等）、新竹及台南海淡廠等工作，預計至117年可再增供每日120萬噸水源，全台整體備援能力提升至60%，全台各區民生及產業發展用水均可保障。

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水利署強調，因應全球氣候變遷帶來枯旱風險及提供台灣社會產業發展用水需求，經濟部早已超前部署，透過流域系統治理強化供水韌性。

水利署自106年起即透過前瞻水環境建設計畫，加速辦理開源、節流、調度及備援等各項水資源建設及強化管理工作，至113年底累計增加每日237萬噸水源，相當於增加全國22%公共用水，目前全台各地區均是供給大於需求，可滿足均衡台灣6大區發展及半導體產業發展用水韌性，也不會排擠民生及農業用水。（編輯：林興盟）1140221

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