超商雙雄2月營收齊創同期次高 全家去年獲利創新高

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（中央社記者何秀玲台北10日電）超商雙雄統一超和全家今天皆公布2月營收，皆創同期次高。統一超2月營收為新台幣257.05億元，年減0.82%；全家2月營收為77.14億元，年減3.52%。雙雄皆表示，因去年農曆新年落於2月，過年基期不同，且2月營運天數較去年同期少1日所致。

此外，全家今天也公布2024年財報，營收為1051.04億元，歸屬母公司淨利為38.03億元，年增136.04%，主要因重整中國全家投資架構而認列一次性利得，每股純益為17.04元，營收、獲利和每股純益皆創歷年新高；全家擬配發現金股利11.5元，配發率為67.4%。

統一超今年前2個月累計營收為562.78億元，年增4.59%。統一超表示，2月因元宵節、西洋情人節、228連假出遊採買與節令話題、國際運動賽事等消費需求，帶動超商本業營收成長，更持續開發話題商品並以全店行銷，提升來客及業績。

統一超也指出，轉投資事業方面，菲律賓7-11、統一精工（速邁樂加油中心）、康是美營運均向上，持續挹注營收成長。

展望3月，統一超表示，台灣7-11音樂節品牌「高雄櫻花季」將登場，線上平台推出購物節促銷，以及跨界聯名、換季冰品茶飲等新品等，皆有望成業績動能。

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全家今年前2個月累計營收為165.8億元，年增1.51%。展望今年，全家表示，將持續展店，並整合線上線下通路，也將以全齡化消費族群為目標，對應分眾需求，開發差異化商品與服務。

全家也強調，今年會持續升級APP功能與點數便利性，以深耕會員經營，看好今年整體營運樂觀可期。（編輯：楊凱翔）1140310