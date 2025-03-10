巨大、美利達2月營收年增逾3成 前2月業績走揚

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（中央社記者潘智義台北10日電）自行車雙雄業績出爐，巨大今天公布2月合併營收新台幣54.23億元，年增31%；1至2月累計合併營收101.1億元，年增13%。美利達2月合併營收21.77億元，年增38%；前2月合併營收46.77億元，年增48%

巨大董事長劉湧昌在1月人事改組時表示，對2025年自行車產業審慎樂觀看待，庫存已接近2019年疫情前的水準，但仍須繼續努力；美利達也認為庫存清得差不多了。今天2家自行車大廠公布營收，1至2月確實較去年同期明顯成長。

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巨大說明，2月營收因代工客戶去年基期低，加上訂單回升，帶動集團整體銷售。自有品牌以中國內銷市場表現較佳，主因農曆春節月分與去年不同；歐美市場仍在傳統銷售淡季。

美利達今天公布2月合併出貨7萬581台，年增5%。合併營收21.77億元，年增38%；1至2月合併出貨13萬7419台，年減3%，累計合併營收46.77億元，年增48%。不過，中國2月銷售台數年減16%、營收年減33%。（編輯：楊蘭軒）1140310