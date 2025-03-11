臻鼎-KY去年每股賺9.67元 今年AI占比拚逾70%

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（中央社記者江明晏台北11日電）PCB廠臻鼎-KY去年營收創歷史新高，每股盈餘為9.67元，董事長沈慶芳表示，AI伺服器、光通訊與IC載板高階產品，將隨客戶需求放大，預期今年4大應用都會成長，其中AI相關產品營收占比將拉升至大於70%。

臻鼎-KY今天召開法人說明會，2024年營收新台幣1716.64億元，年增13.4%，創歷年新高，第8年蟬聯全球第一大PCB製造廠，稅後淨利130.96億元，歸屬母公司淨利91.8億元，每股盈餘9.67元。

臻鼎-KY董事長暨集團策略長沈慶芳表示，臻鼎去年在全球PCB市占率進一步由前一年的7%提高至7.3%，4大產品應用包含行動通訊，伺服器、車載、光通訊，以及IC載板，皆刷新歷史紀錄，第4是電腦消費顯著回溫，受惠產品組合優化及生產效率提升，2024年毛利率18.9%，營業利益率6.8%，皆較前一年提升。

展望2025年，沈慶芳認為，儘管總體環境充滿變數，但邊緣AI裝置快速崛起，包括AI手機、AI PC、智慧眼鏡、人形機器人、智能車等，正加速推動PCB技術升級與產品結構設計的變化，同時AI伺服器、光通訊與IC載板的高階產品，將隨客戶需求放大，預期今年4大應用都會成長，其中AI相關產品營收占比將拉升至大於70%。

IC載板方面，沈慶芳指出，2024年IC載板營收年增75.6%，主要因產能以高階產品為主，不僅ABF載板受惠先進封裝產品需求，產能利用率大幅提升，BT載板營收也穩步成長，2025年會配合客戶量產新技術平台產品，預期IC載板仍將是4大產品應用中，成長最快的業務部門。

沈慶芳表示，秉持「糧草先行」策略，臻鼎今年將持續產能擴充，大陸方面，臻鼎將擴充車載及儲能軟板產能，同時園區將配合客戶建置去瓶頸所需高階產能；泰國巴真府新廠第一期已於2月開始進機，將於5月8日試產、下半年小量產，同時第2期廠房將於5月8日動土。

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高雄AI園區方面，沈慶芳表示，除了既有軟板產能，臻鼎已公告將分別投入80億元與20億元，建置先進封裝用ABF載板與高層數及高密度（HLC+HDI）硬板產能，符合客戶AI產品應用需求。沈慶芳預期，泰國與高雄兩座新廠效益將於2026年至2027年逐步發酵。

此外，甫於3月1日上任的總經理簡禎富首度參與臻鼎法說會，他表示，將運用過去學界與產業歷練，協助臻鼎在5大方面加速發展，包含:智慧製造、工業工程、AI賦能、半導體產業鏈結及產學合作研究。（編輯：張均懋）1140311